El portugués João Moutinho, más curtido en Europa que Modric o Xavi con 174 partidos

Moutinho, de 39 años, logró este hito el pasado día 16, cuando saltó al césped de La Cartuja, donde el Braga venció -y eliminó- al Betis (2-4) en cuartos.

El luso superó así al exmadridista Modric y al exbarcelonista Xavi, y está a solo un partido de pasar al icónico defensa italiano Paolo Maldini y convertirse en el cuarto futbolista con más participaciones en las competiciones euroepas.

Ambos se encuentran por detrás de los antiguos porteros españoles Iker Casillas (188) y Pepe Reina (192) en una clasificación liderada por el también portugués y ex del Real Madrid Cristiano Ronaldo (197).

A sus 39 años, Moutinho mantiene la calidad técnica y la visión de juego que ha demostrado a lo largo de una exitosa carrera que lo ha llevado a países como Portugal, Inglaterra y Francia.

Actualmente disputa su tercera temporada en el Braga y es uno de los jugadores más utilizados por el técnico del equipo, el español Carlos Vicens.

"Siento que está disfrutando de la forma en que estamos jugando. Con su experiencia, bagaje y liderazgo ayuda mucho al vestuario", afirmó el entrenador mallorquín en una conferencia de prensa el pasado febrero.

Moutinho se formó en el Sporting de Portugal, donde, a los 20 años, se convirtió en el capitán más joven de la historia de los 'leones', pero en 2010 pasó a ser 'persona non grata' al fichar por el rival Oporto.

Su inteligencia, técnica y sencillez en el campo marcaron la diferencia en lo que fue una época dorada para los blanquiazules, y en los tres años que vistió la camiseta se proclamó tres veces campeón de Portugal e incluso ganó la Liga Europa en una final en la que venció a su actual conjunto, el Braga.

Le siguieron cinco temporadas en el Mónaco, donde se proclamó campeón de Francia junto a un joven Kylian Mbappé, y otras cinco en el Wolverhampton inglés, antes de regresar a Portugal en 2023.

Moutinho es también uno de los que más veces ha vestido la camiseta de su país, con 146 internacionalizaciones, solo por detrás de las 226 de Cristiano, y a su palmarés se suma la Liga de Naciones de 2019 y la Eurocopa de Francia de 2016.

En la Eurocopa protagonizó, junto a Cristiano Ronaldo uno de los momentos más recordados de esta hazaña, cuando el capitán animó a su compañero durante la tanda de penaltis en la semifinal contra Polonia.

Ante la reticencia de Moutinho -que había fallado su penalti contra España en la Eurocopa de 2012-, Cristiano le pidió que marcara con un "¡Ven a tirar! ¡Si perdemos, que se joda! ¡Tú tiras bien!", lo que al final funcionó.