Gnabry, Simons, Militao...las lesiones tensionan un final de temporada que mira al Mundial

Hace semana y media Gnabry, entre semana Militao y Lamine Yamal, el viernes Mbappé, el fin de semana Simmons y a la espera del diagnóstico de Havertz, Eze, Salah... el goteo es incesante en un cierre de curso que obliga a los jugadores a buscar un difícil equilibrio entre disputar a tope el tramo decisivo de la temporada y resguardar la forma física con vistas a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Dos fechas marcan el horizonte inmediato de los futbolistas: la prelista de 35 a 55 jugadores que deben entregar los seleccionadores el 11 de mayo y, sobre todo, la lista definitiva de 26 convocados para el Mundial que deberá tener la FIFA el 1 de junio.

La prelista da cierto margen para ver la evolución de los lesionados y de ella se extraerán los sustitutos de los futbolistas que sufran lesiones graves durante la fase de preparación, hasta un día antes del primer partido.

A 43 días del comienzo del Mundial no hay selección que no se haya visto golpeada por las lesiones. Las principales son estas:

Alemania está, además, pendiente de André Ter Stegen, que aceptó una cesión al Girona para tener minutos y se rompió el isquitibial izquierdo en el segundo partido, ante el Oviedo a mediados de febrero, y de comprobar el alcance de la lesión de Kai Havertz.