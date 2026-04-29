Mourinho, Klopp, Pochettino, Scaloni, Raúl... la lista de candidatos al banquillo blanco

La urgencia llama a las puertas del club presidido por Florentino Pérez, cuyas vitrinas después de dos cursos erráticos con tres entrenadores al frente (Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa), se han visto huérfanas de trofeos. A falta de cinco jornadas para el final de LaLiga, los nombres para dirigir a uno de los clubes más exigentes del mundo se suceden: Mourinho, Pochettino, Klopp, Scaloni, Allegri o Raúl aparecen en las apuestas.

El entrenador que más aparece entre los candidatos es José Mourinho, actual técnico del Benfica. Genera división. Tanto atracción, como rechazo. No hay duda de que dejó huella en las tres temporadas en las que estuvo al frente del Real Madrid (2010/11-2012/13). Ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Pero, sobre todo, devolvió la competitividad al conjunto blanco en la Liga de Campeones con tres semifinales seguidas cuando acumulaba seis cursos sin pasar de octavos de final.

Puso las bases para los posteriores éxitos del Real Madrid por el continente, pero también dejó muchas polémicas en los terrenos de juego y en las salas de prensa que generaron demasiado rudio externo. El pico con el que tal vez tocó fondo fue aquel día en el que metió el dedo en el ojo a Tito Vilanova y por el que diez años después pidió perdón,

Desde entonces, Mourinho no ha dejado de entrenar. En total, acumula seis clubes en 14 temporadas a los que ha dirigido con mayor o menor éxito. Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce y Benfica han marcado el paso del técnico portugués. No han faltado títulos para rellenar su historial: una Premier League y una Copa de la Liga con el Chelsea; una Community Shield y una Liga Europa con el United ;y una Liga Conferencia con el Roma. En el Benfica, pinta a temporada en blanco y el Real Madrid tendría que pagar una cláusula de tres millones de euros porque tiene contrato hasta 2027.

Cuando una crisis se avecina en el Real Madrid, el nombre de Jürgen Klopp siempre aparece en la lista de candidatos. Nunca cuadraron los tiempos y, ahora, el técnico alemán, después de salir del Liverpool, parece enfocado a otros menesteres ajenos a los banquillos. Desde enero de 2025 es el Director Global de Fútbol de Red Bull, supervisa la red internacional de clubes de la empresa (Salzburgo y Leipzig, entre otros) y no parece por la labor de abandonar el cargo.

Klopp siempre ha sido un entrenador que gusta en la casa blanca. Incluso muchos sueñan con una dupla en el banquillo formada por el mismo Klopp y Toni Kross como mano derecha. Pero también tiene sus inconvenientes, porque es un técnico que no es de rendimiento inmediato, es de procesos y se implica mucho en la dirección deportiva. Eso sí, los númereos le avalan: entre el Dortmund y el Liverpool, acumuló trece títulos, incluidos una Liga de Campeones, dos Bundesligas y una Premier League.

Mauricio Pochettino y Lionel Scaloni tienen cualidades similares y problemas parecidos para fichar por el Real Madrid. Los dos preparadores argentinos tienen un currículum solvente y están más que preparados para dirigir al Real Madrid. Sin embargo, ambos tienen un habdicap: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre junio y julio de este verano.

Pochettino dirige a Estados Unidos. Scaloni, a Argentina. Eso merma sus opciones de entrenar al Real Madrid. Primero, porque tienen contrato en vigor, aunque ambos vencen en 2026. Y, segundo, porque el mismo torneo limitaría las primeras tomas de decisiones en el club blanco de ambos entrenadores. Por lógica, más en la figura de Scaloni, porque Argentina, teóricamente, llegaría más lejos en la Copa del Mundo.

En cuanto a la trayectoria de ambos, no hay dudas. Pochettino triunfó en el Southampton y en el Tottenham y acarició la Liga de Campeones con la final que perdieron los Spurs frente al Liverpool. Scaloni fue el técnico que dirigió a Argentina hacia su cuarto Mundial en Qatar 2022 y que sumó dos Copa América a las vitrinas de su federación (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024). Los dos, están sobradamente preparados.

Otro de los nombres habituales en las listas de entrenadores que casi siempre aparecen en momentos críticos del Real Madrid es el de Massimiliano Allegri. El actual técnico del Milan, a sus 58 años, estuvo cerca de firmar con el club blanco. Sobre todo, en 2021, cuando, como él mismo reconoció, dijo 'no' a Florentino Pérez: "Digamos que sí, estuve muy cerca. Quiero darle las gracias al presidente por la oportunidad que me ofreció, pero elegí a la Juve porque me dio muchos, es un equipo divertido de entrenar, joven y que puede crecer.

Fue el mejor posicionado para suceder a Zinedine Zidane y aquella vez de 2021, la más conocida, no fue la primera en la que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. De nuevo, fue candidato para suceder al francés. Al final, accedió al cargo Julen Lopetegui, pero Allegri también dio antes otra negativa: "Más que decile 'no' al Real Madrid, le dije 'sí' a la Juventus. He hablado con Florentino, pero lo rechace porque me parecía justo quedarme porque eera una decisión ya tomada", explicó. Su nombre aparece otra vez, pero su tren parece que ya ha pasado. Es posible que Florentino Pérez no se arriesgue a un tercer 'no'.

Durante mucho tiempo, Raúl González estaba destinado a ser el entrenador del Real Madrid y emular la fórmula de éxito de Pep Guardiola en el Barcelona: jugador mítico del club, entrenador de la cantera que sube al primer equipo y que inicia una etapa histórica del club. Raúl cumplió con la primera premisa y se atascó en la segunda. Entre junio de 2019 y mayo de 2025 dirigió al Real Madrid Castilla sin conseguir el ansiado ascenso de categoría. Lo acarició en un par de ocasiones. Zidane, primero, y Ancelotti, después, le cerraron las puertas del primer equipo.

Dejó se de ser entrenador del Real Madrid un 27 de mayo, justo un día después de que el club blanco anunciara oficialmente el fichaje de Xabi Alonso. La oportunidad que esperó le llegó a Arbeloa cuando fue destituido Xabi Alonso hace meses. Para entonces, Raúl ya no estaba en el banquillo del filial. Ahora, por qué no, podría regresar. Por lo menos, lo desea, como reconoció en diciembre: “Ahora quiero disfrutar de este momento, esperando algún proyecto bueno que pueda surgir y a medio-largo plazo, volver a mi casa que es donde quiero estar y todo el mundo lo sabe".