O'Neil: "Espero encontrar soluciones al tamaño del campo"

El Estrasburgo disputa en Vallecas la ida de las semifinales de la Liga Conferencia frente al Rayo. A diferencia de otras ocasiones, el equipo francés no ha querido entrenar en el estadio del partido y lo conocerá directamente mañana antes del encuentro.

"Este estadio se adapta al juego del Rayo, sobre el que ejerce una presión incesante. Espero que encontremos soluciones al tamaño del campo para sacar provecho de ello también", dijo O'Neil en conferencia de prensa.

"No me gusta entrenar en el estadio del rival antes del partido. Prefiero ver las tácticas tranquilamente en casa y, en este caso, hemos reducido nuestro campo de entrenamiento”, confesó el técnico del Estrasburgo, que declaró que "no es casualidad que el Rayo haya llegado hasta semifinales".

El Estrasburgo cuenta con las bajas del internacional argentino Valentín Barco, sancionado además de lesionado en los cuartos de final contra el Mainz alemán, y de Guéla Doué, afectado por un virus antes del partido de vuelta contra el Mainz de cuartos de la Liga Conferencia.

"Guéla Doué no viajó pero jugará el partido de vuelta y Valentin Barco también", concluyó.