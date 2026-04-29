Otero, sobre su futuro: "Estoy dispuesto a defender al Sporting hasta lo último"

Otero igualmente deslizó, en una rueda de prensa celebrada en Mareo, que su continuidad "ya la deciden ellos", en alusión al club y agentes, si bien reconoció estar "feliz y tranquilo" en Gijón.

El jugador reconoció que atraviesa problemas físicos en la espalda de los que avanza en su recuperación y que trabaja para estar disponible para el duelo del domingo ante el Ceuta en El Molinón al señalar que va "paso a paso" para ayudar al equipo.

Sobre la lesión sufrida en el pasado encuentro ante el Córdoba, el atacante explicó que al caer mal sintió "un pinchazo en la espalda" y que al intentar continuar notó "corriente", por lo que comunicó al técnico que no podía seguir con un dolor que describió como "insoportable".

En cuanto a la situación del equipo, Otero reconoció que el Sporting ha tenido "mala suerte" al encadenar resultados adversos "en los últimos minutos de varios encuentros", y admitió que, para poder formar parte de la zona alta de la tabla, el equipo debe "esforzarse más, pelear más y estar más concentrado hasta el último minuto".

El colombiano apeló al carácter competitivo del vestuario ante la falta de objetivos de aquí al final al subrayar que son "profesionales y por ello toca pelear hasta lo último", y calificó de nuevo el encuentro del domingo como "una final".

Otero reconoció además que la presente campaña es "la mejor temporada en términos numéricos por goles y asistencias", con trece y doce respectivamente, aunque recordó que lo prioritario para él es "ayudar a que el equipo gane".

La rueda de prensa tuvo lugar tras un nuevo entrenamiento del conjunto rojiblanco en el que no participó junto al grupo el propio Otero, al igual que Brian Oliván, dos de las dudas para el duelo ante el Ceuta más allá de las bajas seguras de Kevin Vázquez, Nacho Martín, Loum y Ferrari por lesión.