Griezmann, Pubill, Raya y Luis Díaz, en el once ideal de la semana de Liga de Campeones

La alineación 'tipo' se completa con el central del equipo londinense Gabriel Magalhaes; cuatro jugadores del París Saint Germain (Ousmane Dembelé, Kvicha Kvaratskhelia, Joao Neves y Vitinha) y otros dos más del Bayern Múnich (Michael Olise y Dayot Upamecano), después del 5-4 del conjunto francés al alemán en el Parque de los Príncipes.

Griezmann fue elegido como el mejor jugador del duelo contra el Arsenal (1-1).

"Regaló al Metropolitano una exhibición clásica en su último partido en casa de la Champions League, encontrando espacio en el campo para conectar el juego y mostrando su amenaza en el área con dos intentos fallados", destacó la UEFA en el informe del Grupo de Observadores Técnicos del organismo.

También valoraron "el sólido trabajo defensivo" de Pubill para incluirlo en el once ideal, después de "ganar cuatro de sus seis duelos terrestres, además de un bloqueo para negar el gol a Leandro Trossard", según destacaron.

David Raya, portero internacional español del Arsenal, fue elegido como el mejor guardameta de los dos choques de ida de las semifinales, ya que realizó parada "cruciales", según la UEFA, que evitaron los goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman ante el Atlético de Madrid.

Luis Díaz también figura en el once ideal, porque "marcó un gol magnífico y demostró su brillantez con el balón con once carreras de diez metros o más, la mayor cantidad de la semana".