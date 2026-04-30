Leah Williamson renueva dos años más con el Arsenal

La central, que ha disputado más de 250 equipos para el Arsenal desde que debutó en 2014, ha ganado una Women's Super League, dos FA Cups, cuatro Copa de la Liga y la Liga de Campeones la temporada pasada.

Con esta renovación, el Arsenal refuerza su confianza en su capitana después de que una lesión sufrida el pasado verano durante la disputa de la Eurocopa, le haya obligado a jugar solo cuatro partidos de liga esta temporada.

A nivel internacional, Williamson ha disputado 67 partidos con la selección inglesa y ha ganado tanto la Eurocopa en 2022 como en 2025.