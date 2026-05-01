El Oporto se mide al Alverca de Vini Jr a sólo una victoria del título

En la ronda anterior, los 'dragones' dieron un importante paso hacia su primer campeonato en cuatro campañas con un reñido triunfo sobre el Estrela da Amadora (1-2).

Ahora, el líder tendrá que enfrentarse al Alverca de Vini Jr., que ocupa el noveno puesto en su regreso a la máxima categoría y que cuenta entre sus filas con el veterano central español Sergi Gómez, exjugador del Espanyol, el Celta y el Sevilla.

Para este duelo, que podría resultar decisivo, el técnico del Oporto, Francesco Farioli, sigue sin poder contar con Samu, que se recupera de una grave lesión, aunque vuelve a tener disponible al centrocampista argentino Alan Varela, tras cumplir sanción.

Los 'dragones' podrían incluso salir al campo como campeones si el Benfica, dirigido por el técnico José Mourinho, pierde en su enfrentamiento del sábado contra el quinto, el Famalicão.

Las 'águilas' están peleando por el segundo puesto, que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones, y se acercaron a ese objetivo al vencer en la última jornada al Moreirense (4-1), en el que el colombiano Richard Ríos, con un gol y una asistencia, fue uno de los protagonistas.

A su espalda se encuentra el Sporting, que el lunes se medirá al Vitória de Guimarães (7º).

El club lisboeta cayó al tercer puesto y está a dos puntos de distancia, tras haber cedido dos empates consecutivos ante el colista AVS (1-1) y el penúltimo Tondela (2-2).

Lo positivo en el ciclo negativo del Sporting fue el fin de la sequía goleadora del también colombiano Luis Suárez, quien anotó el pasado miércoles frente al Tondela y rompió una racha de ocho partidos sin marcar.

- Partidos de la trigésima segunda jornada de la Liga Portugal:

. Sábado 2: Nacional da Madeira-AVS, Moreirense-Estrela da Amadora, Arouca-Santa Clara, Famalicão-Benfica y Oporto-Alverca.

. Domingo 3: Casa Pia-Tondela, Braga-Estoril y Rio Ave-Gil Vicente.

. Lunes 4: Sporting-Vitória de Guimarães.