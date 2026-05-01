La Cultural, colista, y el Cádiz dirimen en León un duelo por evitar el descenso

Por su parte, el Cádiz quiere dar un golpe encima de la mesa y ganar en casa del colista para no poner en riesgo su caída a posiciones de descenso, ya que una derrota y un triunfo del Huesca en su partido le dejaría entre los cuatro últimos puestos.

Los locales, a los que sus rivales han dado opciones de seguir soñando con continuar en LaLiga Hypermotion, se aferran a las matemáticas en las que les separan de los gaditanos seis puntos y a los que, en caso de ganar, les arrancarían el golaveraje particular.

El técnico leonés, Rubén de la Barrera, cuenta con la baja por sanción -tras su expulsión ante el Mirandés- del central internacional sub-21 croata, Matia Barzic, y es poco probable que pueda disponer del centrocampista argentino Thiago Ojeda, que ya se perdió el último encuentro; mientras que el brasileño Lucas Ribeiro y el lateral Roger Hinojo también están condicionados por sus molestias.

Para cubrir la ausencia de Barzic la opción más probable puede ser la de Quique Fornos, que en las últimas jornadas parece haberse ganado la confianza del entrenador coruñés, adelantando a otras posibilidades en el centro de la defensa para acompañar al capitán Rodri Suárez, como las de Peru Rodríguez, Eneko Satrústegui o el potugués Tomás Ribeiro.

El conjunto andaluz quiere reaccionar de una vez tras un inicio de 2026 nefasto, en el que solo ha ganado dos partidos y empatado uno desde enero, contabilizando el resto de encuentros por derrotas: catorce encuentros perdidos en diecisiete envites han enviado al Cádiz a un paso del descenso.

Los amarillos se presentarán con dos bajas importantes de defensa, como son las del lateral derecho Isaac Carcelén, lesionado en el último partido frente a Las Palmas; y la del central serbio Bojan Kovacevic, sancionado por una expulsión en el mismo partido contra los canarios.

Ello obligará a realizar cambios a Imanol Idiakez, que en su última comparecencia comentó que tenía clara su decisión, aunque no la ha anticipado.

También se ausentarán los lesionados de larga duración Javier Ontiveros y el georgiano Iuri Tabatadze.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Fornos, Rodri Suárez, Homam; Tresaco, Sergi Maestre, Bicho, Víctor Moreno; Chacón y Collado.

Cádiz: Aznar; Díaz, Recio, Arribas, Climent; Joaquín, Ortuño, Suso, Cordero; Lucas Pérez y García Pascual.