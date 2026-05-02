1-1. El Sunderland se aleja de Europa

Los 'Black Cats' necesitaban una victoria este sábado para pegar un salto en la clasificación, pero, pese a que se adelantaron con un cabezazo de Mukiele a centro de Granit Xhaka, sufrieron la expulsión de Ballard a los 26 minutos en el enésimo tirón de pelo de esta temporada.

El central del Sunderland agarró el pelo por detrás a Tolu Arokodare y tras revisar la acción el VAR, Ballard fue expulsado y complicó la vida a su equipo, que tuvo que conformarse con el empate cuando el uruguayo Santiago Bueno puso el 1-1 ya en la segunda mitad.

Pese a este golpe, la temporada del recién ascendido Sunderland es más que buena, pero con tres jornadas por delante la clasificación a Europa está difícil. Están a tres puntos del séptimo puesto, pero Bournemouth, Chelsea y Fulham, que están por delante, aún tienen que jugar esta temporada.

El Wolves, que lleva ya varias semanas descendido, se mantiene colista con 18 puntos, pero luchará en las tres jornadas finales para no acabar como farolillo rojo de la tabla. Están a dos puntos de distancia del Burnley.