3-3. El Bayern no pasa de un empate ante el colista

Un gol en propia puerta del meta Ramaj en el minuto 100 del encuentro -el balón le pegó en la espalda tras un remate a un poste de Michael Olise- salvó el empate para el conjunto bávaro.

El Bayern, con la Bundesliga ya asegurada desde hace varias jornadas y a pocos días del partido de vuelta contra el PSG en la Liga de Campeones, reservó a muchos titulares y salió al campo con siete cambios con respecto al equipo que empezó el martes pasado en París.

Además de las ausencias -faltaban Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz, muchos futbolistas del Bayern empezaron el partido en posiciones que no son aquellas en las que acostumbran a jugar.

Konrad Laimer, habitualmente lateral, empezó como extremo izquierdo, en la posición de Luis Diaz, y Aleksandr Pavlovic estuvo lejos de su puesto en el centro del campo para jugar como extremo derecho.

El Bayern no mostró los automatismos habituales ante un rival para el que está en juego la permanencia y que le puso cierta intensidad al partido.

El Heidenheim logró abrir el marcador en el minuto 21 por medio de Zivzidadze, que remató desde corta distancia después que Bush ganara un rebote tras un saque de esquina y volviera a poner el balón en el área.

En el minuto 31, Dinkci marcó el segundo tras ganarle un mano a mano al meta Jonas Urbig aprovechando un pase largo de Busch que superó a la defensa bávara.

El Bayern logró acortar distancia antes del descanso, en el minuto 44, con un gol de falta de Leon Goretzka.

En la segunda parte, el Bayern sacó al campo su artillería pesada con Olise, Kane y Luis Díaz. Kimmich también entró al campo.

El empate llegó en el minuto 58, cuando Goretzka definió desde corta distancia en un saque de esquina, y tuvo ocasiones para ponerse por delante con un remate a un poste de Kimmich y otro ligeramente desviado de Luis Díaz.

El Heidenheim siguió buscando el gol al contragolpe y volvió a adelantarse en el marcador en el minuto 76 con un gran tanto de Zivzivadze, que, tras regatear a Olise dentro del área, soltó un remate al segundo poste que dejó sin opción a Urbig.

El Bayern insistió ante un Heidenheim que se defendía bien y en el último instante, tras muchas interrupciones debido a una lesión de Föhrenbach, que intentó seguir jugando con la nariz rota, logró el empate definitivo tras un disparo de Olise que terminó en la red tras rebotar en un poste y en la espalda de Ramaj.

3 - Bayern: Urbig; Stasinic (Luis Díaz, 46), Kim, Tah (Davies, 77), Ito; Goretzka, Sapoyo Ndiaye (Kane, 46); Pavlovic (Kimmich, 46), Musiala (Olise, 46), Laimer; Jackson.

3 - Heidenheim: Ramaj; Schöppner, Mainka, Föhrenbach; Busch, Dorsch (Siersleben, 89), Behrens; Dinkci, Ibrahimovic (Kerber, 81); Pieringer (Schiemmer, 77), Zivzivadze (Kaufmann, 81).

Goles: 0-1, min.21: Zivzivadze. 0-2, min.31: Dinkci. 1-2, min.44: Goretzka. 2-2, min.58: Goretzka. 2-3, min.76: Zivzivadze. 3-3, min.100: Ramaj, en propia puerta.

Árbitro: Frank Willenborg. Amonestó a Ta, Laimer y Busch.

Incidencias: partido de la trigésima segunda jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich.