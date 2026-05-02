Odegaard, baja ante el Fulham por molestias en la rodilla

El noruego se marchó sustituido en la primera parte contra el Atlético de Madrid por este mismo problema y Mikel Arteta, su técnico, confirmó que no ha llegado a tiempo para medirse a los 'Cottagers' en un duelo vital en la pelea por la Premier League.

Arteta ha dado descanso a Piero Hincapié en el lateral izquierdo, a Martín Zubimendi en el centro del campo y a Noni Madueke y Gabriel Martinelli en ataque.

El Arsenal sale con Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori;Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Trossard y Gyökeres.