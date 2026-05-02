Fútbol Internacional
02 de mayo de 2026 a la - 12:55

Odegaard, baja ante el Fulham por molestias en la rodilla

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Londres, 2 may (EFE).- Martin Odegaard, centrocampista del Arsenal, es baja este sábado contra el Fulham por molestias en la rodilla.

Por EFE

El noruego se marchó sustituido en la primera parte contra el Atlético de Madrid por este mismo problema y Mikel Arteta, su técnico, confirmó que no ha llegado a tiempo para medirse a los 'Cottagers' en un duelo vital en la pelea por la Premier League.

Arteta ha dado descanso a Piero Hincapié en el lateral izquierdo, a Martín Zubimendi en el centro del campo y a Noni Madueke y Gabriel Martinelli en ataque.

El Arsenal sale con Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori;Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Trossard y Gyökeres.