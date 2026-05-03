Almada: "La falta de efectividad nos condena”

“Tuvimos el balón mucho tiempo; igual nos falto intensidad y profundidad. Los tres goles encajados fueron similares. No recuerdo más atajadas de Aaron. Faltaron cosas, pese a las sensaciones que deja el partido”, señaló.

Apuntó que "hay que seguir peleando, con vergüenza: defendemos a un club y a una ciudad. Hay que seguir, aunque quede una mínima posibilidad”, afirmó.

Sobre el penalti no cobrado sobre Thiago Fernández, consideró que "esa jugada era el empate, pero por más que estuvo detenido decidió no cobrar el penalti”.