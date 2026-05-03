Pellegrini: "La quinta plaza no está garantizada"

"Hemos sido muy efectivos, estuvimos muy seguros en defensa. No tuvimos un gran volumen ofensivo, pero fuimos muy efectivos. Hemos logrado siete puntos de nueve", indicó.

Consideró que la eliminación en LA Liga Europa ante el Braga "dolió mucho", pero, en contrapartida, pudieron centrarse en la Liga: "Era complicado mantener los dos frentes. Con esos siete puntos de nueve estamos más cerca de un nuevo logro".

"Sería importante una sexta clasificación para este club. La 'Champions' es algo que no depende de nosotros. Sería un gran logro ser quintos y clasificarnos para la 'Champions'. Quiero que ganen en Europa los equipos españoles, sobre todo en esta situación", apuntó.

Sobre Isco Alarcón, dijo: "No necesita más minutos. Hay que saberlo dosificar. Era bueno que sumara minutos, pero que tampoco se excediera. Va por el camino correcto".