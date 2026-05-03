03 de mayo de 2026 a la - 16:10
Thiago Fernández: "Más allá del resultado, intentamos competir"
Sevilla (España), 3 may (EFE).- Thiago Fernández, jugador argentino del Real Oviedo, dijo este domingo, tras la derrota por 3-0 ante el Betis que, "más allá del resultado", intentaron competir.
"Nos faltó un poco de pegada. El tercer gol desvirtuó el partido, competimos hasta ese punto", comentó a DAZN.
Sobre el penalti que pudo cambiar el signo del partido, Thiago Fernández dijo que sintió que le "tocó Amrabat" aunque el árbitro le dijo "que la pelota estaba fuera".