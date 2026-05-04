Boca Juniors puede aprovechar la desesperación de Barcelona para allanar camino a octavos

Con dos triunfos y una derrota, Boca Juniors comparte el primer puesto con el chileno Universidad Católica y el brasileño Cruzeiro, con 6 puntos cada uno, mientras Barcelona es el colista, con tres derrotas consecutivas.

En la reciente fecha de la fase clasificatoria del Torneo Apertura de Argentina, el cuadro Xeneize dio descanso a la mayoría de sus figuras pensando en el enfrentamiento de mañana, martes, pero con los que alineó derrotó por 2-1 a Central Córdoba y quedó segundo de la Zona A, con 30 puntos.

Uno de los goles lo anotó Milton Giménez, quien se perfila como la principal opción para que el técnico Claudio Úbeda reemplace al atacante paraguayo Adam Bareiro, expulsado en el partido anterior que perdió por 1-0 ante Cruzeiro, en Brasil.

Durante la actual temporada, el Boca ha soportado ausencias significativas por lesiones o suspensiones, como la reciente baja de su portero Agustín Marchesín, que se lesionó precisamente en el partido de ida que ganó por 3-0 sobre Barcelona.

La prolongada ausencia de Marchesín por rotura de ligamentos en la rodilla, se une a la de otros jugadores, pero Úbeda va encontrando las variantes que pueden dar ante Barcelona un paso determinante hacía los octavos de final.

Por su parte, Barcelona que arrancó la disputa del actual torneo eliminando por la fase dos al Argentinos Juniors y por la tercera al Botafogo, de Brasil, ha decepcionado a sus fanáticos por las flojas actuaciones y los malos resultados.

Además, el viernes pasado, Barcelona apenas empató 1-1 con el colista del torneo local, el Manta.

Las críticas han apuntado contra el entrenador venezolano César Farías, los directivos, también a los jugadores y los únicos que se han salvado de las reacciones negativas son: el portero venezolano José Contreras y el goleador del equipo, el argentino Darío Benedetto.

El partido se disputará en el estadio Monumental del Barcelona, desde las 17.00 horas local (22.00 GMT) con arbitraje del colombiano Carlos Betancur.