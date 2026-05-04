El Arsenal-Atlético, en 11 números

- 2 triunfos ha logrado el Atlético en sus 13 últimos partidos contra rivales ingleses en competiciones UEFA, con tres empates y ocho derrotas.

- 3 veces se clasificó el Atlético en sus 3 eliminatorias de semifinales europeas contra rivales ingleses: en 2009-10 contra el Liverpool (1-0 y 2-1), en 2013-14 contra el Chelsea (0-0 en la ida y 1-3 en la vuelta) y en 2017-18 contra el Arsenal (1-1 y 1-0).

- 6 de las últimas 7 semifinales europeas del Atlético de Madrid terminaron con la clasificación del conjunto rojiblanco.

- 8 partidos del Arsenal han terminado sin goles en contra en esta edición de la Liga de Campeones, en la que ha disputado trece duelos con seis tantos encajados en total.

- 9 victorias ha logrado el Arsenal en sus 15 enfrentamientos en casa en competiciones UEFA contra rivales españoles, con cinco empates y una derrota. El Atlético lo ha visitado dos veces con una igualada (1-1) en las semifinales de la Liga Europa en 2017-18 y con un 4-0 en contra, el pasado 21 de octubre, en la fase liga de la actual edición del máximo torneo continental.

- 10 goles ha recibido nada más el Arsenal en sus 28 partidos disputados en esta temporada como local entre todas las competiciones, 16 de ellos con su portería a cero.

- 12 goles ha anotado Viktor Gyokeres en el estadio Emirates en este curso, dos de ellos en el último triunfo por 3-0 frente al Fulham del pasado sábado.

- 13 partidos invicto encadena el Arsenal en esta edición de la Liga de Campeones, como el único conjunto que aún no ha perdido esta temporada en el torneo, con diez victorias y tres empates. En casa ganó cinco choques e igualó uno, a cero en los cuartos de final con el Sporting de Portugal.

- 22 victorias ha logrado el Arsenal en sus 28 partidos en casa en la actual temporada.

- 25 goles en 41 partidos ha marcado en la Liga de Campeones Julián Alvarez, el argentino más rápido en alcanzar tal cifra, incluso más que Lionel Messi, que logró su vigésimo quinto tanto en este torneo en su encuentro número 42, según los datos oficiales de la UEFA.