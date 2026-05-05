El presidente del Atlético de Madrid, confiado en "ganar" ante el Arsenal

El máximo mandatario rojiblanco atendió, como es habitual, a los medios españoles en las inmediaciones del Emirates Stadium antes de la comida de directivas con el Arsenal, de la cual bromeó al decir que nunca había comido tan pronto, ya que esta estaba programada a las 11.30 hora local (10.30 GMT).

"Cuando vengan a Madrid se la pondremos a las tres de la tarde", bromeó Cerezo antes de analizar el partido contra el Arsenal, al que llegan con el 1-1 de la ida en el Metropolitano.

"Presión siempre hay, pero hay que tener calma y tranquilidad. Es un partido difícil. En noventa minutos uno de los dos pasa a la final y va a ser complicado, pero estamos acostumbrados a este tipo de partidos y seguro que nos va a salir bien. En estos partidos siempre se sufre, pero tenemos confianza rotal en el equipo que estoy convencido de que hoy ganamos. En Londres ya se hizo y ahora hay que repetir historia con equipos diferentes y el próximo es el Bayern y así repetimos otras épocas", indicó.

Sobre el estado del argentino Julián Alvarez, tocado en el tobillo, Cerezo dijo que lo vio bien durante el desplazamiento a la capital londinense que tuvo lugar este lunes.

"Es una oportunidad histórica porque llegar a la final es hace historia. Venimos con mucha ilusión. Están muy ilusionados los jugadores y todos quieren estar en la final", finalizó Cerezo.