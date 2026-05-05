Raya gana el Guante de Oro de la Premier por tercer año seguido

El arquero del Arsenal, David Raya, suma 17 porterías a cero esta campaña, cuatro más que Gianluigi Donnarumma, que como mucho podría empatarle.

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En caso de empate, ambos serían ganadores compartidos del premio. Raya, además, tiene tres partidos por delante para sumar una portería a cero más y consolidar su triunfo en solitario.

Con tres galardones, Raya empata con Ederson Moraes y Pepe Reina y sólo tiene por delante a Joe Hart y Petr Cech.

España, con ocho premios, es el país más galardonado, superando a Brasil con cinco y a la República Checa e Inglaterra con cuatro.

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Este premio comenzó a entregarse a partir de la temporada 2004-2005 y a diferencia de otras ligas que usan el promedio de goles encajados, tiene en cuenta la cantidad de veces que un arquero deja su puerta a cero. EFE