AFA pide a FIFA anular sanción a Otamendi para que pueda jugar en el debut de Argentina

"La Asociación del Fútbol Argentino, mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la selección de Ecuador en el último partido de las eliminatorias sudamericanas de la Conmebol", informó este jueves a AFA en un comunicado.

El texto subrayó además "la importancia y el acompañamiento" del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en la gestión, que destacó se extiende también el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo.

Ambos jugadores fueron expulsados durante el choque entre Argentina y Ecuador del pasado 9 de septiembre, disputado en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil y que culminó en triunfo por 1-0 del conjunto local.

Otamendi recibió una roja directa y Caicedo dos tarjetas amarillas.

Argentina integra el grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el próximo 16 de junio ante el conjunto africano.

Más allá de la suspensión de Otamendi, la Albiceleste podría perder para ese partido a otro zaguero, Cristian 'Cuti' Romero, que se recupera de una lesión sufrida en abril pasado y llegaría con lo justo a la cita mundialista.