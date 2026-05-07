Demichelis ha aportado "mucha personalidad", según el futbolista del Mallorca Pablo Torre

En una entrevista con la Agencia EFE, el futbolista de 23 años opinó que su llegada era lo que "necesitaba" el equipo que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) tras la salida del técnico vasco "en una situación límite" como la que vive el conjunto de las Islas Baleares.

"Estábamos en una situación límite y necesitábamos mucha personalidad desde el banquillo, que nos apretase y ahí está la mejora, en todo", indicó Torre.

El jugador señaló que el exentrenador del River Plate argentino y del Monterrey mexicano fue "muy claro" con él desde el comienzo: "Le gustaban jugadores como yo, como Manu (Morlanes), Sergi (Darder), que liderásemos el juego y nos estamos encontrando muy bien", aseveró.

Torre opinó que la etapa vivida con Arrasate fue de aprendizaje para él, porque le "costó entender alguna cosa". "Me veía bien, pero el entrenador es el que mandaba", explicó Torre, quien agregó que "muchas veces" los futbolistas dependen "de contextos".

"Estoy en uno que se está viendo que me siento bien y antes no era tan malo ni ahora soy tan bueno. Cada uno tiene sus contextos y estoy disfrutando", reconoció.

El Mallorca es decimoquinto en el torneo español, empatado a 38 puntos con el Elche y el Girona, uno por encima del Sevilla -en el que fue destituido en marzo el argentino Matías Almeyda como entrenador- y dos por encima de la zona de descenso -marcada actualmente por el exequipo de Eduardo 'Chacho' Coudet, el Alavés, con 36-.

Su calendario incluye el Villarreal, equipo clasificado para la Liga de Campeones 2026-2027 (domingo 10), como local; sus visitas al Getafe, que aún aspira a alcanzar las competiciones europeas del próximo año (miércoles 13), y al Levante, inmerso en la lucha por la permanencia en Primera (domingo 17); y, en casa, el Oviedo (del Grupo Pachuca), colista de la tabla (28 puntos).

A ese respecto, Torre indicó que "va a ser difícil" que el equipo salve la categoría y que, para eso, necesita "a la gente". No obstante, se mostró optimista porque, consideró, la plantilla está "haciendo las cosas muy bien" y deberá "seguir en esta línea" para lograr el objetivo.

"Estamos en Primera por algo, tenemos que tener tranquilidad en ese sentido, confiar en nuestro trabajo. En el campo intento no pensarlo mucho; creo que es lo mejor para todos", explicó Torre.