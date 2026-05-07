El Liverpool recula con la subida de precios por la presión de los aficionados

Los 'Reds' pretendían que el precio de los abonos se incrementara en función de la inflación durante los próximos tres años, pero finalmente ha aceptado subir un 3 % de cara a la próxima temporada y mantener el mismo precio para la 2027-2028.

Esto implicará que el abono de temporada más barato se situará alrededor de las 700 libras (800 euros), mientras que el más caro costará 930 libras (1074 euros).

"Agradecemos que el Liverpool no haya llevado a cabo el modelo de precios para los próximos tres años que había anunciado anteriormente. Después de las protestas y las conversaciones con los aficionados en los días pasados, el club ha aceptado una nueva propuesta. Entendemos que la subida de precios será decepcionante para algunos, pero nos aseguraremos de que los aficionados pueden seguir hablando con el club y encontrar soluciones para el futuro", dijo un grupo representante de los aficionados.

La subida de precios inicial provocó protestas en Anfield y sus alrededores así como la decisión por parte de muchos aficionados de no comprar comida y bebida dentro del estadio.