Johnny Cardoso, baja hasta el final de curso con el Atlético y duda para el Mundial

“Johnny Cardoso no pudo completar la sesión de entrenamiento del jueves 7 de mayo tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho. Los servicios médicos le han realizado pruebas y el parte médico ofrecido indica que el centrocampista sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho”, explicó el club en sus canales oficiales.

El Atlético señaló que “el '5' rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, sin especificar el período determinado de baja.

Los esguinces de tobillo de alto grado requieren en torno a tres semanas o un mes, al menos, de recuperación, con lo que se perderá seguro los cuatro últimos encuentros de la temporada con el Atlético de Madrid contra el Celta, Osasuna, el Girona y el Villarreal, además de que, a día de hoy, es duda para la disputa del Mundial, que comienza el 11 de junio, con su selección de Estados Unidos.

El futbolista se retiró del entrenamiento matutino y, con gesto visiblemente afectado, se marchó al vestuario acompañado de Óscar Celada, médico del Atlético de Madrid, para ser examinado y sometido a pruebas médicas que determinaron el citado diagnóstico.