Kings League y UNICEF lanzan una campaña en apoyo a la infancia "más vulnerable"

Según informaron ambas organizaciones en un comunicado, bajo el eslogan 'Todos fuimos niños alguna vez', la iniciativa pone el foco en que "no todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades y millones de ellos viven sin las condiciones básicas necesarias para desarrollarse plenamente".

La acción conjunta, que contará con la participación de figuras como el jugador del Barcelona y la selección española Lamine Yamal, el 'streamer' Ibai Llanos, el exfutbolista Marcelo Vieira, la creadora de contenido mexicana Alana, el youtuber DjMaRiiO o el exfutbolista y presidente de la Kings League Gerard Piqué, se desplegará en países como España, Brasil, México, Italia, Francia y Alemania.

El objetivo es que, en paralelo a la competición, presidentes de todo el ecosistema de la Kings League y la Queens League compartan objetos personales -una camiseta firmada de Marcelo, los guantes de boxeo de Alana, una giant FIFA card de Spursito o entradas para La Velada de Ibai Llanos- que se convertirán en el eje de una iniciativa solidaria en la que los aficionados podrán participar donando a UNICEF, entrando así en el sorteo de las distintas piezas.

Oriol Querol, director de producto de la Kings League, explicó que con 'Todos fuimos niños alguna vez' su organización busca "poner esa energía al servicio de una causa que nos devuelve a todos a la infancia y contribuir, junto a UNICEF, a movilizar a más personas y generar un impacto real para los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan”.

Asimismo, Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, destacó que la campaña es "una invitación a volver a nuestra infancia y ponernos en el lugar de los niños y niñas que no tienen garantizados sus derechos”.