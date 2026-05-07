La plataforma DAZN difundirá la Liga francesa en España a partir de 13 de mayo

Gracias a un acuerdo entre DAZN y LFP Media -que controla los derechos televisivos de la Liga francesa-, DAZN estrenará su oferta liguera francesa el próximo 13 de mayo con un encuentro de la jornada 29 entre el actual campeón de Europa y finalista de la Liga de Campeones 2025-26, el PSG, y el Lens, segundo clasificado y uno de los clubes con más solera de Francia.

El día 17 de mayo, en la última jornada de la actual temporada, se ofrecerán partidos como el Olympique Lyon del brasileño Endrick ante el Lens; el Olympique de Marsella y el Rennes; y el derbi parisino entre el París FC y el PSG.

"Se trata de la primera vez, desde la temporada 2017-2018, que los seguidores españoles tendrán acceso a todos los partidos (de la Ligue 1), con al menos dos de ellos comentados en español", indicó LFP Media.

La asociación entre la filial de la LFP y DAZN ha propiciado que la Ligue 1 se difunda también en Alemania, Austria, Suiza, Japón y Bélgica.