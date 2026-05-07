Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 11:05

La plataforma DAZN difundirá la Liga francesa en España a partir de 13 de mayo

Imagen sin descripción

París, 7 may (EFE).- La plataforma británica DAZN difundirá en España, a partir del 13 de mayo, todos los partidos de la Liga francesa (Ligue 1), informó este jueves LFP Media, la división audiovisual de la Liga Francesa de Fútbol (LFP).

Por EFE

Gracias a un acuerdo entre DAZN y LFP Media -que controla los derechos televisivos de la Liga francesa-, DAZN estrenará su oferta liguera francesa el próximo 13 de mayo con un encuentro de la jornada 29 entre el actual campeón de Europa y finalista de la Liga de Campeones 2025-26, el PSG, y el Lens, segundo clasificado y uno de los clubes con más solera de Francia.

El día 17 de mayo, en la última jornada de la actual temporada, se ofrecerán partidos como el Olympique Lyon del brasileño Endrick ante el Lens; el Olympique de Marsella y el Rennes; y el derbi parisino entre el París FC y el PSG.

"Se trata de la primera vez, desde la temporada 2017-2018, que los seguidores españoles tendrán acceso a todos los partidos (de la Ligue 1), con al menos dos de ellos comentados en español", indicó LFP Media.

La asociación entre la filial de la LFP y DAZN ha propiciado que la Ligue 1 se difunda también en Alemania, Austria, Suiza, Japón y Bélgica.