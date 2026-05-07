La prensa internacional califica de "escándalo" la tensión en el vestuario del Real Madrid

"El Real Madrid implosiona antes del Clásico", titula en la portada de su edición digital el medio francés L'Équipe. "La crisis es total", continúa. El periódico detalla que fue Valverde el que insultó a Tchouaméni después de que el uruguayo no aceptara el saludo del francés, a lo que este respondió golpeándole en la cara.

La prensa uruguaya también añade sus propios detalles. El diario El País relata que "el francés fue a buscar al uruguayo y no para darle la mano". "Al Pajarito no le gustó que el jugador francés haya filtrado lo que sucedió en la práctica de este miércoles. Para quien alguna vez formó parte de un vestuario, se sabe que la ley primera es 'lo que pasa en el vestuario, queda en el vestuario'", añade este medio.

El Observador uruguayo, por su parte, apunta que este conflicto "es uno más entre una buena cantidad de frentes abiertos en el Real Madrid". Define la situación en los siguientes términos: "Ese territorio incómodo en el que los equipos grandes, cuando no ganan, empiezan a hablar más de sí mismos que de fútbol".

Desde Argentina, en Olé también señalan que "el francés fue directamente a encararlo al uruguayo, quien se plantó". "Sí, las malas no paran de azotar al Real Madrid, que esta temporada estuvo muy lejos de alcanzar las expectativas", concluye este medio. "Escándalo en España", titula.

La prensa europea también se hace eco de las informaciones. En Italia, La Gazzetta dello Sport comienza con "el Real en caos". "Unos días antes del decisivo Clásico contra el Barcelona, el Real Madrid parece estar en estado de emergencia", escribe el medio alemán Bild.

"Fuentes del primer equipo dicen que las pasiones están por todo lo alto en el equipo del Real después de una temporada sin trofeos", señala el inglés The Telegraph.

Valverde, segundo capitán del equipo merengue, tuvo que acudir a un hospital tras el incidente porque, según dijeron fuentes del club a EFE, sufrió un resbalón en plena discusión y se golpeó con una mesa del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

El futbolista, añadieron las fuentes, acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio.

Tras lo ocurrido, el club investiga el incidente para tomar las medidas disciplinarias oportunas.

Este fue el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego. Ambos se empujaron y después continuaron el enfrentamiento en el vestuario con una fuerte discusión, avanzó el diario Marca.