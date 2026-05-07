Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 10:45

Lamine Yamal visita a sus compañeros antes del clásico

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En la sesión de este jueves, en la que además de los disponibles del primer equipo participaron los jugadores del filial Xavi Espart y Eder Aller, también fue protagonista el mediapunta Dani Olmo, quien fue felicitado por todos sus compañeros el día de su 28º cumpleaños.

Por EFE