Mundialistas mexicanos se rinden ante la disciplina del seleccionador Javier Aguirre

Cuatro minutos antes del límite, el delantero Alexis Vega y el defensa Jesús Gallardo se reportaron en el campamento en las afueras de la Ciudad de México y completaron la lista de puntuales que cenaron juntos y este jueves empezarán la parte final de la preparación para la Copa del Mundo.

Además de los dos jugadores de Toluca, otros sufrieron angustia por la posibilidad de llegar tarde, como el lateral Israel Reyes, del América, y cuatro de los cinco convocados del Guadalajara que arribaron 17 minutos antes: el guardameta Raúl Rangel, el contención Luis Romo, el extremo Roberto Alvarado y el delantero Armando González.

Aguirre y la Federación Mexicana habían autorizado a Vega y Gallardo a jugar con su equipo, Toluca, la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf, lo cual violaba el acuerdo con los dueños de clubes de que los mundialistas se concentrarían en el trabajo de la selección.

Esta madrugada el presidente del Guadalajara se rebeló ante la arbitrariedad, mandó a sus jugadores del equipo nacional a entrenarse para jugar el próximo sábado los cuartos de final del Clausura mexicano y provocó que Aguirre y los directivos cancelaran sus permisos a los jugadores del Toluca.

Los dimes y diretes reinaron en el primer día de concentración del Tri, que debió ser de paz y armonía, pero fue de reclamos y de la amenaza del Vasco, quien pareció más un padre regañón que un líder.

Aunque habla de unión con las palabras bonitas que sabe usar porque es un buen lector, el 'Vasco' ha dejado dudas con su idea de reunir a una docena de figuras, la mayoría con pocas posibilidades de ser titulares en el Mundial, a las que privó de mantener el ritmo futbolístico en la etapa decisiva del torneo Clausura, a cambio de ponerlos a entrenar, a partir de mañana, con 'sparrings'.

México jugará en el grupo A del Mundial contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, antes de lo cual tendrá tres amistosos: contra Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 y Serbia el 4 de junio.

Aguirre divulgará el 1 de junio la lista definitiva de mundialistas, que estará liderada por figuras involucradas en ligas extranjeras, más los 12 ya elegidos.