Szczesny confirma su deseo de seguir en el Barcelona: "Todavía quiero y puedo"

"A mi edad, entiendo que cada año pueda haber especulaciones sobre si todavía puedo y quiero jugar. Y todavía quiero y todavía puedo hacerlo, así que creo que hablaremos un par de veces más antes de el clásico", aseguró el guardameta de 36 años en declaraciones a la televisión polaca Eleven Sports.

Szczesny se retiró del fútbol profesional en el verano de 2024, pero descolgó los guantes en octubre de ese mismo año para fichar por el Barcelona, que en aquel momento había perdido a su portero titular, Marc-André ter Stegen, por una grave lesión de rodilla.

El buen rendimiento del guardameta en la segunda mitad del curso, en el que encajó 36 goles y dejó la portería a cero en 14 ocasiones en 30 partidos, le valió la renovación hasta 2027.

Con la llegada de Joan Garcia el pasado verano, Szczesny ha pasado a ser claramente el portero suplente del equipo, y esta temporada ha encajado 17 tantos y no ha dejado la portería a cero en ninguno de los diez encuentros que ha disputado.

Con todo, el polaco explicó cómo intenta ayudar al equipo cuando no juega: "A menudo, un buen ambiente ayuda, una sonrisa, un poco de alivio de la presión, pero también dar buen ejemplo en los entrenamientos. No es que el encargado de crear ambiente sólo esté ahí para eso. Siento la presión de estar a la altura del resto del equipo. Si eso ayuda, mejor".

Preguntado por el futuro de su compatriota Robert Lewandowski, que termina contrato con el Barcelona este verano, Szczesny bromeó al aconsejarle que, basándose en su experiencia, "se retire porque después le llegarán las mejores ofertas".