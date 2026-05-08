1-0. El prodigio Mezian Soares aviva la presión del Lens sobre el PSG y condena al Nantes

El internacional portugués sub-17 de origen francés anotó el gol en el mismo minuto en el que fue elegido por su técnico para tener recorrido por primera vez en su carrera en la primera división gala, después de la frustración por dos tantos anulados instantes antes, uno por fuera de juego y otro por mano previa.

El Lens, que certificó matemáticamente su presencia en la próxima Liga de Campeones, sigue segundo, a tres puntos del PSG, a falta de dos partidos para él y de tres para el vigente campeón, que juega el domingo contra el Brest en el Parque de los Príncipes.

El próximo miércoles, primero y segundo se enfrentan entre sí en casa del Lens.

El Nantes, en cambio, ya está descendido. Su derrota de este viernes fue decisiva. Ya no tiene opciones ni siquiera de alcanzar el puesto de promoción, cinco puntos por delante con sólo tres para sumar.