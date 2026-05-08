Álex Jiménez, apartado del Bournemouth por una supuesta conversación en redes sociales

"El Bournemouth está al corriente de unas publicaciones que circulan en redes sociales y que involucran al lateral derecho Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y lo está investigando. Como resultado, Álex no será incluido en la convocatoria del partido de este sábado contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", dijo el conjunto inglés en un comunicado.

En la mañana de este viernes, han circulado por redes sociales unas supuestas conversaciones del futbolista en Instagram con una chica que asegura tener "quince o dieciséis años", aunque esto no ha podido ser verificado.

Jiménez llegó al Bournemouth esta temporada en calidad de cedido procedente del Milan, pero su fichaje se hizo permanente al cumplir una serie de partidos disputados con el club inglés.

Esta temporada ha sido de los jugadores más determinantes del equipo y ha participado en 32 encuentros y marcado un gol. Jiménez tiene contrato con el Bournemouth hasta 2031.