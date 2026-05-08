Brasil sigue liderando la clasificación FIFA tanto en hombres como en mujeres

En el caso femenino, no hay cambios en los seis primeros puestos de la clasificación respecto a la anterior edición: encabezan la tabla Brasil, España, Portugal, Argentina, Italia y Japón. La mayor subida la protagoniza la selección de Francia, que asciende quince posiciones hasta la 33ª.

Además, la FIFA destaca la entrada por primera vez en el 'ranking' de las selecciones de Bután (89ª), Nepal (91ª), Pakistán (94ª), Sri Lanka (95ª) y las Maldivas (96ª), lo que describen como un hecho que "certifica el crecimiento continuo del futsal en todo el mundo".

En la tabla masculina, son los siete primeros puestos del 'ranking' los que no cambian: Brasil, Portugal, España, Argentina, Irán, Marruecos y Rusia. La mayor subida es la de Macedonia del Norte, que ha crecido 24 puestos hasta la 58ª.

También hay debutantes entre los hombres. Cabo Verde (133ª), Sri Lanka (140ª), Bután (141ª), Senegal (142ª) y Kenia (143ª) reciben un puesto en esta clasificación por primera vez.

Los cambios en la tabla clasificatoria llegan después de un período en el que se han computado 84 partidos femeninos y 321 encuentros masculinos, entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, tanto oficiales como amistosos, informó FIFA en un comunicado.