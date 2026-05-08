El Betis quiere asegurar la Liga de Campeones ante una Real Sociedad sin nada en juego

El equipo donostiarra llega al encuentro en la peor dinámica desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al encadenar tres partidos sin vencer desde que logró la Copa del Rey. Con la permanencia en el bolsillo además del billete europeo, el objetivo no es otro que acabar la temporada de la mejor manera posible.

El ambiente tras la final se ha estropeado por la mala racha de los donostiarras, y unos pocos aficionados temen incluso por el descenso. Por ello, sumar un punto sería certificar de manera matemática el concurso de la Real el próximo curso, aunque para descender debería darse una casuística improbable.

Con todo ello, el técnico de New Jersey ha facilitado una lista de convocados de 24 futbolistas en la que no figuran Guedes, Zubeldia, Rupérez, Odriozola, Karrikaburu ni Aramburu, este último por acumulación de cartulinas, y ha citado a los jóvenes Beitia, Ochieng y Carrera para completar un banquillo con varios huecos importantes.

En cuanto al once, todo hace indicar que Kubo volverá a la titularidad en detrimento de Marín tras ser suplente ante el Sevilla. En cuanto al resto, no se prevén demasiados cambios, con Sucic en el once tras tres suplencias consecutivas.

El Betis, por su parte, quiere dejar virtualmente amarrado su quinto puesto en la clasificación después de que rompiera una racha de malos resultados con la victoria en Gerona hace tres jornadas (2-3), el empate como local ante el Real Madrid (1-1) y la goleada (3-0) en La Cartuja frente al Oviedo del pasado domingo.

Los verdiblancos están separados por seis puntos de la sexta plaza que ocupa el Celta y un nuevo triunfo, con sólo nueve puntos más a disputar hasta la conclusión del campeonato, los dejarían virtualmente dueños de esa quinta posición que da acceso a la próxima Liga de Campeones, por los coeficientes entre las ligas europeas.

El entrenador del equipo, el chileno Manuel Pellegrini, tiene una semana más las bajas por mermas físicas del central Marc Bartra y del lateral derecho Ángel Ortiz, quienes ya no volverá al equipo hasta el próximo curso, pero cuenta con el resto de componentes de la plantilla en condiciones físicas.

Entre ellos está el capitán, Isco Alarcón, quien desde hace un par de semanas acumula minutos tras superar una larga ausencia por lesión.

Pellegrini tiene para elegir y distribuir minutos, y más cuando el próximo martes recibirá en Sevilla al Elche en la antepenúltima jornada y al fin de semana siguiente viajará al Camp Nou para medirse al Barcelona.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Soler, Sucic; Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal.

Betis: Valles; Aitor Ruibal, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; y Cucho Hernández.