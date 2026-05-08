El entrenador del Celta: "Ojalá el Atlético esté de vacaciones, pero no lo creo"

“Jugamos contra uno de los equipos más potentes del mundo. Más allá de lo que puedan hacer, si plantean más o menos rotaciones, ya se ha visto que son capaces de competir. Ojalá estén de vacaciones, pero realmente no lo creo. Toda la gente que va a salir tiene motivos para dar su mejor nivel y, además, se están jugando el tercer y cuarto puesto, que es dinero”, explicó en rueda de prensa previa al encuentro de la 35ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

El joven entrenador gallego no cree que los de Diego Pablo Simeone estén pasando “un momento delicado” pese a confirmarse que vivirán otra temporada sin títulos después de perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y caer en la semifinal de la Liga de Campeones con el Arsenal.

“Han jugado semifinales de 'Champions', habiendo hecho unas semifinales muy buenas en las que probablemente hayan sido merecedores de haber llegado a la final. Han jugado una final de la Copa del Rey en la que han perdido a penaltis, y creo que también fueron superiores. Y jugando tres competiciones con tanta intensidad, un año más vuelven a garantizar una plaza 'Champions', estando a 5 puntos del Villarreal, que prácticamente solo ha tenido una competición. Tiene mucho mérito y mucho valor lo que han hecho”, continuó.

Además, Giráldez considera que Simeone le aporta a su equipo “muchos recursos” en cuanto a la “variabilidad de alturas defensivas” y de “maneras de atacar” que generan “incertidumbre” en sus rivales.

“Necesitaremos identificar claramente lo que nos van a plantear, cómo nos van a defender y atacar. Tenemos que intentar ser protagonistas con la pelota, que lo hemos conseguido muchas veces contra ellos. Cuando no lo hemos conseguido, hemos sufrido mucho más”, admitió.