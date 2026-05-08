El mundialista Oswaldo Sánchez confía en que México hará su mejor Mundial

"Mucha gente no tiene confianza en el equipo, pero creo que van a dar, con el apoyo de la afición, la mejor actuación en la historia de los mundiales", afirmó Sánchez, guardameta titular de México en el Mundial de Alemania 2006, luego de ser suplente en Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Sánchez afirmó que jugar la fase de grupos en casa será determinante para México, que inaugurará la Copa del Mundo contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca.

"A mí me hubiera encantado haber jugado un Mundial en casa. Por supuesto que va a pesar (ser local) y, para mí, van a hacer historia los muchachos por un simple detalle: cuando esperas menos de los jugadores es cuando más dan", expresó.

El ahora comentarista de televisión respaldó el proyecto del seleccionador Javier "Vasco" Aguirre y la lista preliminar de jugadores convocados que este martes comenzó la concentración en el Centro de Alto Rendimiento.

"A mí me parece congruente, tiene claro lo que quiere y seguramente los jugadores que llamaron son los que se adecúan a los planteamientos que quieren hacer para el Mundial", aseguró.

A 34 días del inicio de la justa mundialista, el Comité Organizador de la sede de Guadalajara reunió a los embajadores de la sede en la Plaza de las Américas, uno de los lugares de la ciudad donde la afición podrá ver los partidos.

Amaury Vergara, dueño del Estadio Akron de Guadalajara y del club Chivas, afirmó que las adecuaciones en la instalación han superado las especificaciones de la FIFA y el recinto ofrecerá una experiencia al nivel de los mejores del mundo.

"Hemos hecho una inversión superior para superar cada especificación que nos pide la FIFA; esperamos dar una experiencia inolvidable. El estadio que puede presumir estándares internacionales de tecnología sustentabilidad, accesibilidad y experiencia", afirmó.