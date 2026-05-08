La docuserie sobre la vida y carrera de James Rodríguez será estrenada el 21 de mayo

"Por primera vez James Rodríguez cuenta su historia en primera persona y revela el camino que recorrió para convertirse en un símbolo dentro y fuera de la cancha", señaló la plataforma en un comunicado tras lanzar el tráiler de la serie.

En tres episodios, la serie documental 'James' "traza un viaje íntimo" por los momentos que definieron la carrera del futbolista: desde sus inicios y la consagración en el Mundial de Brasil 2014, hasta su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Munich, así como su regreso a la Selección Colombia en la Copa América de 2024, agregó la información.

La producción, dirigida por el colombiano Simón Brand, permitirá a los seguidores del deportista de 34 años "entender el recorrido, las decisiones y la mentalidad del ‘10’, y todo lo que los hinchas necesitan ver y conocer" antes de la Copa del Mundo, en la que se espera que Rodríguez sea protagonista.

Contará además con imágenes inéditas y testimonios de figuras como los colombianos Luis Díaz, Radamel Falcao y David Ospina; el español Sergio Ramos y el brasileño Marcelo, así como del exseleccionador de Colombia José Néstor Pékerman y el entrenador italiano Carlo Ancelotti, sus dos principales mentores.

"Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina —y quizá ante la última gran oportunidad de su carrera para alcanzar una nueva cumbre— la serie revive su gloria, reconoce los retos que lo forjaron y, en su propia voz, entrega un testimonio honesto de su vida", añadió Netflix.