Los Tigres del uruguayo Aguirre visitan al Guadalara de Milito por el pase a semifinales

En el estadio Akron, una de las sedes de la próxima Copa Mundial, las Chivas tratarán de aprovechar la condición de locales para ganar por dos goles, única forma que tienen de acceder a la fase de los cuatro mejores, luego de perder el partido de ida por 3-1.

Tigres llega en un gran momento anímico tras clasificarse a la final de la Copa de Campeones de Concacaf. Dirigido por el argentino Guido Pizarro, el equipo pasa por su mejor momento del año, pero está por ver si sus figuras están recuperadas del duelo del martes cuando derrotaron al Nashville de la MLS.

En ese partido, Tigres sufrió la baja por lesión del centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán, una de sus piezas fundamentales, en duda para salir como titular este sábado.

Guadalajara fue el equipo más castigado con la idea del seleccionador mexicano Javier Aguirre de concentrar a 12 jugadores de la Liga MX como avanzada en la preparación para la Copa Mundial; de la docena, cinco son de Chivas, que no pudo usarlos el pasado sábado ni podrá mañana, entre ellos su goleador, Armando González.

Pizarro sabe que el Guadalajara saldrá a buscar los goles que necesita, y dará prioridad a mantener el orden defensivo, algo que le costó en la fase regular; a partir de ahí estará atento a lastimar, con Aguirre y los argentinos Juan Brunetta y Ángel Correa como piezas fundamentales en la ofensiva.

Más cómodo está el Cruz Azul, que le ganó a Atlas el partido de ida por 2-3 y mañana será local, con la ventaja adicional de que en caso de empate, accederá a la semifinal por hacer quedado mejor que su oponente en la clasificación de la primera etapa del campeonato.

Los Azules tienen lesionados al argentino Nicolás Ibáñez y al uruguayo Gabriel Fernández, pero el nigeriano Christian Ebere está en un buen momento de forma, listo para liderar el ataque ante un rival que deberá jugar su mejor partido del año para poder vencer por dos goles y clasificarse a la semifinal.

Atlas, equipo del guardameta colombiano Camilo Vargas, buscará ser paciente en busca de goles, con el mexicano Alfonso González y el paraguayo Diego González como dos bujías de su ofensiva.

La fase de cuartos de final concluirá el domingo cuando el Pumas UNAM, líder de la tabla de posiciones, recibirá a su rival más enconado, el América, con el que empató 3-3 el duelo de ida.

Antes, el Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón jugará en su estadio con el campeón Toluca, al que derrotó por 0-1 en el primer duelo de la serie.