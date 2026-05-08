Mikel Arteta pone en duda la vuelta de Mikel Merino antes del final de temporada

"No hay posibilidad para el partido de este fin de semana. Hay mucho por hacer. Todo tiene que ser fluido y rápido si quieren tener la oportunidad de jugar", expresó Arteta en rueda de prensa después de ser preguntado por la situación del centrocampista español y de Jurrien Timber, que también está con problemas físicos.

Merino, que está acortando plazos con vistas al Mundial, tuvo que pasar por el quirófano en febrero para operarse de una fractura por estrés en el pie derecho y el diagnóstico inicial es que no volvería hasta final de temporada.

El centrocampista español espera llegar a tiempo para entrar en la lista de Luis de la Fuente y podría hacerlo como campeón de la Premier League, donde su equipo es líder a falta de tres jornadas, y de la Liga de Campeones, donde el Arsenal jugará la final del próximo 30 de mayo en Budapest contra el Paris Saint Germain.

Precisamente sobre los franceses, cuyo entrenador es Luis Enrique Martínez, Arteta reconoció que son un equipo con mucha calidad, pero que confían en hacer un buen partido.

"Estamos seguros de que vamos a cumplir. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un gran equipo hubiese sido el Bayern de Múnich o el PSG. Tiene mucha calidad, pero confiamos en que cuando llegue el momento, hagamos lo que sabemos", afirmó.