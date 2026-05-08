São Paulo llega al clásico con Corinthians con el foco en el podio de la Liga brasileña

A puertas de la decimoquinta fecha de la Liga, el equipo paulista está cuarto con 24 unidades, a solo dos puntos de Fluminense, tercero en la tabla; y a tres de Flamengo, que yace segundo con un duelo menos que los demás.

Si hay algo de lo que ostenta el once dirigido por Roger Machado es de confianza. De 32 equipos que disputan esta edición de la Copa Sudamericana, solo seis aún no sufrieron derrotas; uno de ellos es el São Paulo.

Con suplentes, repartió puntos de visitante en la víspera con el Club Deportivo O'Higgins chileno y conservó la punta del grupo C de la Copa Sudamericana, con ocho unidades.

Sin embargo, el departamento médico del club sigue sumando jugadores: ya van siete lesionados en el equipo, siendo los últimos el defensor Alan Franco y el lateral derecho Lucas Ramon, que sufrieron molestias durante el partido del fin de semana pasado contra Bahía.

Por más que ambas lesiones no han sido consideradas graves, no acompañaron al club en la víspera y São Paulo aún no divulgó un plazo de retorno, por lo que se espera que tampoco vistan la camiseta este fin de semana.

Por otro lado, el paraguayo Damián Bobadilla, que no viajó a Chile, se espera que sí forme parte del once titular el domingo.

Su rival, Corinthians, se ubica en zona de descenso en el torneo local y viene de perder contra Mirassol en lo que representa la primera derrota de la era Fernando Diniz al mando del equipo desde su llegada a inicios de abril.

Y esta semana logró un agónico empate en tiempo de descuento contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, un resultado que lo acerca a octavos de final.

La expectativa gira en torno a la posible vuelta del neerlandés Memphis Depay, que está fuera de las canchas desde fines de marzo por una lesión en el muslo.

En otros partidos de la jornada, Palmeiras viajará unos 2.500 kilómetros hacia Belém para enfrentar este domingo a Remo a la caza de aislarse en la punta, en la que actualmente se acomodó con 33 puntos.

Sin Vitor Roque, que aún se recupera de la cirugía en el tobillo, Abel Ferreira deposita su confianza en Juan Manuel ‘Flaco’ López y Ramón Sosa, los autores de los goles que le dieron al Verdão la victoria contra Sporting Cristal por Libertadores.

Su escolta, Flamengo, visitará el domingo a Grêmio, tras el incidente sufrido este jueves, cuando hinchas del Deportivo Independiente Medellín lanzaron pirotecnica, arrojaron objetos e intentaron invadir el campo de juego cuando ambos equipos disputaban en Colombia la cuarta fecha de la Libertadores.

También con un historial de lesionados, entre ellos algunos de sus principales figuras, como Giorgian de Arrascaeta, que se sometió a una cirugía por rotura de clavícula; Lucas Paquetá, con una lesión en el muslo izquierdo; y Erick Pulgar, con molestias en su hombro derecho.

Sábado: Coritiba-Internacional, Fluminense-Vitória y Bahía-Cruzeiro.

Domingo: Remo-Palmeiras, Atlético Mineiro-Botafogo, Santos-Red Bull Bragantino, Mirassol-Chapecoense, Corinthians-São Paulo, Grêmio-Flamengo, Vasco da Gama-Athletico Paranaense.