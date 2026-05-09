El último paso hacia la cuarta del Palma Futsal

El equipo de Antonio Vadillo afronta una final que, durante un buen tramo de su semifinal, parecía que no disputaría tras llegar a ir perdiendo 1-6 contra el Étoile Lavalloise, pero se levantaron a tiempo para completar una remontada histórica (6-6) y terminar llevándoselo en los penaltis.

Uno de los héroes de llegar a esta situación fue Fabinho, quien ya se ha acostumbrado a ser el héroe del cuadro español en los momentos donde la pelota quema en los pies y sumó un nuevo hat-trick que ayudó a su equipo a igualar la contienda.

Delante tendrá a un rival ante el que, curiosamente, comenzó el idilio del Palma Futsal con la Champions, puesto que se enfrentaron en la final de 2023, la primera que ganaron los isleños, y se terminó decidiendo en la tanda de penaltis.

Los lusos, al igual que el elenco mallorquín, vienen de remontar en su semifinal al Jimbee Cartagena y terminar por imponerse en la tanda de penaltis, por lo que los dos clubes afrontarán la final con el extra de cansancio que supuso jugar la prórroga.

Se trata de una final con dos viejos conocidos, al igual que el Palma Futsal con el título, después de ganar las tres últimas finales y presentarse ante la posibilidad de agrandar la historia de un club que ha pasado de modesto a gigante en cuestión de unos años.