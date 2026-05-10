El colista AVS le arruina la fiesta al campeón Oporto (3-1)

Lo que se preveía como un partido para celebrar se tornó en una amarga experiencia desde el principio para el Oporto, ya que el AVS se adelantó en el marcador con un remate en el área del brasileño Roni en el minuto 23 y luego defendió su portería con uñas y dientes, lo que le permitió irse al descanso con ventaja.

El Oporto logró empatar en la segunda parte, en el minuto 53, gracias a Deniz Gül y con una asistencia involuntaria del extremo español Borja Sainz.

Sainz entró por la izquierda y picó el balón hacia la portería, pero el joven delantero turco prefirió no esperar y marcó de cabeza, para cierta irritación de su compañero.

Pero poco después, en el minuto 56, Roni marcó su doblete con un cañonazo desde fuera del área y en el 80 su compatriota Aderllan Santos hizo el 3-1 final de cabeza tras un tiro libre.

Fue la segunda derrota del campeón Oporto, que hasta ahora solo había perdido en la jornada 20 ante el Casa Pia (2-1).