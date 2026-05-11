A un mes del Mundial, México lamenta papel secundario ante EE.UU. y la sombra de Trump

La agresiva retórica de Trump, con sus constantes ataques a México, y sus políticas antiinmigrante, así como los malos resultados en la etapa de preparación, también han generado distancia con el torneo.

"Es un Mundial en el que a México le están dando un rol de segundo nivel, son pocos los partidos que hay en México (13 al igual que en Canadá) es un torneo con 104 partidos (78 para EE.UU.) que creció mucho, pero en el que va todo en función de lo que le sirve a Estados Unidos", dijo a EFE el experto en geopolítica y catedrático de la Universidad de Pisa, en Italia, Rolando Dromundo, quien está de visita en México

Además del formato actual, el especialista apuntó que los mexicanos "no están contentos con Trump", ya que "la gente no está a gusto por todo lo que le ha tocado sufrir a los migrantes, saben que el torneo se convierte más en una vitrina para Trump que otra cosa".

Apenas el pasado viernes, Trump volvió a asegurar que los carteles del narcotráfico "gobiernan México", apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.

El mensaje de Trump del miércoles deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está "actuando" contra el narcotráfico y que sigue abierto a cooperar con EE.UU. en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía de su país.

Para Dromundo la selección actual, dirigida por Javier Aguirre, "no es una selección que entusiasme demasiado a los mexicanos", y por otro lado, México llega al torneo con temas como la seguridad y el narcotráfico "ligados a su dependencia de Estados Unidos, principal consumidor de droga".

Debido a esa notable diferencia de partidos con Estados Unidos, México está por vivir "un mundial totalmente diferente, más elitista, muy caro en términos de boletos, ya no se verán todos los partidos del mundial por televisión abierta, hay que tener suscripciones", describió a EFE el investigador del departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, José Samuel Martínez.

Como consecuencia, agregó Martínez,"será más fragmentado, más disperso, que no está generando la emoción y que tampoco generó la emoción del los Mundiales México 70 y México 86 porque nunca hemos sido un país futbolero, solo hemos sido un país futbolizado".

El partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que coorganizan México, Estados Unidos y Canadá, será protagonizado por las selecciones de México y Sudáfrica y el 11 de junio en el estadio Azteca.

El mítico estadio albergará cinco partidos del Mundial, la ciudad de Guadalajara (oeste) será sede de cuatro más, misma cantidad programada en el estadio de la ciudad de Monterrey (norte).

Será la tercera vez en la historia que México sea sede de un Mundial. Antes recibió la de 1970, en la que se coronó la selección de Brasil de Pelé, y la de 1986, en la que Argentina, de Diego Maradona, fue campeón.