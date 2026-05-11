Alemao: "Merecimos la victoria porque hicimos un gran partido"

El Rayo y el Girona empataron en Vallecas, en un duelo que sirvió para que el conjunto madrileño diese un nuevo paso hacía la salvación y que no solventó los problemas del equipo catalán, que sigue sintiendo de cerca el acecho de un descenso al que con el punto sumado condena al Real Oviedo a falta de tres jornadas para el final.

"Creo que merecimos la victoria porque hicimos un gran partido pero un detalle en el córner al final nos ha penalizado. Queríamos ganar para estar asegurados con la permanencia pero no pudo ser", dijo Alemao, en declaraciones a Movistar +.

"Buena parte del partido no se nos dio muy bien pero quisimos ganar y sumamos un punto que nos ayuda", comentó el delantero brasileño, que salió en la segunda parte desde el banquillo y fue determinante.

"Me alero de entrar y poder ayudar con goles. Se lo dedico a mi mujer embarazada y a mi hijo, Antonio. Estoy muy contento por el gol", concluyó.