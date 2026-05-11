Beth Mead se irá del Arsenal a final de temporada

La futbolista de 31 años también ayudó al Arsenal a ganar tres Copas de la Liga, una FIFA Champions Club y una Women's Super League, además de que con Inglatera ganó la Eurocopa de 2022, en la que fue elegida mejor jugadora y Bota de Oro, y la de 2025, después de una ausencia de un año en la selección por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla por la que se perdió el Mundial de 2023, en el que Inglaterra cayó en la final contra España.

"Para mí esto siempre ha ido más allá de los trofeos, esto ha sido sobre la gente con la que he compartido estos momentos. Las amistades que he hecho que han ido más allá del fútbol y que sé que durarán toda la vida. Me habéis visto en mis mejores momentos y en mis peores, pero nunca me habéis dejado sola", dijo Mead en sus redes sociales.

El Arsenal anunció este lunes también la marcha a final de temporada de Victoria Pelova y de Laia Codina.