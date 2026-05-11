El colombiano Santiago Bedoya no continuará en el Cisne español

El lateral izquierdo sudamericano llegó al equipo de Pontevedra (Galicia, noroeste de España) en el pasado mercado invernal procedente del Melilla Balonmano, con el que había marcado más de 90 goles en 15 partidos.

El Cisne, que la próxima temporada estará dirigido nuevamente por Marcos Otero, ya ha cerrado la incorporación del lateral derecho argentino Juan Saco, que viene de lograr el ascenso a la Liga Asobal (máxima categoría del balonmano español) con el BM Sevilla.

La baja de Bedoya se une a las ya confirmadas de Álex López, Iván Calvo (Eivissa) y los hermanos Víctor (OAR Coruña) y Xoan Fernández (Anaitasuna).