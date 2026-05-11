El Gobierno francés promete que habrá sanciones tras la agresión a un futbolista de 9 años

"Después de haber hablado con la Federación Francesa de Fútbol y el prefecto del departamento, todas las sanciones necesarias deberán adoptarse por parte de las instancias federativas contra los jugadores y el club implicados", advirtió Ferrari, en un comunicado.

Según denunció su club, Mattheo Routier, futbolista 9 años del AS Auchy-les-Mines, fue "derribado al suelo" y recibió "patadas en la cabeza y en el cuerpo" por parte de cinco niños del equipo contrario, el AFC Creil, durante una final de un torneo infantil disputado en Vendin-le-Vieil (Paso de Calais).

Mattheo, quien tuvo que ser evacuado en camilla y hospitalizado para someterse a exámenes médicos, ya se encuentra, aparentemente, recuperado.

La agresión, no obstante, ha conmocionado al mundo del fútbol en Francia por tratarse de jugadores tan jóvenes.