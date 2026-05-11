El italiano Maurizio Mariani arbitrará la final Crystal Palace-Rayo Vallecano

El equipo arbitral de la final lo completarán los italianos Marco di Bello en el VAR y Daniele Chiffi como su asistente, junto al croata Ivan Bebek como soporte VAR. Los también italianos Daniele Bindoni y Alberto Tegoni serán los asistentes de banda y los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi actuarán como cuarto árbitro y árbitro reserva, respectivamente.

Mariani, nacido en Roma hace 44 años, es árbitro internacional desde 2019 y dirigirá su primera final de una competición de clubes de la UEFA, tras haber sido cuarto árbitro en la final de la Liga Europa del año pasado en Bilbao.

Esta temporada ha dirigido siete partidos de la Liga de Campeones, incluido el duelo de vuelta de cuartos de final Liverpool-PSG (0-2), el Atlético de Madrid-Bodo Glimt (1-2) de la fase de grupos y el Real Madrid-Manchester City (3-0) de ida de octavos de final, además de un encuentro de la Liga Europa, Nottingham Forest-Benerbahce (1-2).