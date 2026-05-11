El Real Oviedo regresa a Segunda en España tras un año para olvidar

Once meses, eso es lo que le ha durado al Real Oviedo el regreso a Primera División, después de que este lunes el Girona empatase 1-1 ante el Rayo Vallecano con un gol de Stuani en los minutos finales, resultado que confirma el descenso matemático de los azules a la categoría de plata del fútbol español.

El año del Real Oviedo, más allá de los problemas futbolísticos, ha sido muy convulso en lo extradeportivo, con la afición azul criticando de forma mayoritaria y por primera vez la gestión realizada por el Grupo Pachuca, el conglomerado mexicano que preside Jesús Martínez.

En octubre, después de solo ocho jornadas y con el equipo todavía fuera del descenso tras sumar dos victorias y seis derrotas, el Real Oviedo tomó la decisión de cesar a Veljko Paunovic, el técnico que meses antes consiguió devolver al equipo carbayón a Primera División tras 24 años fuera de la elite.

La decisión ya fue polémica y criticada por ciertos sectores, algo que se multiplicó cuando se anunció el regreso de Luis Carrión, un entrenador que lo hizo bien en Oviedo en la temporada 2023/2024, pero que no contaba con el apoyo de gran parte de la afición por el cómo se desarrollo su salida aquel verano rumbo a Las Palmas.

La etapa de Carrión terminó de hundir al Real Oviedo en la clasificación, ya que tras caer en su debut ante el Espanyol en la jornada 9, los azules no han vuelto a salir de los puestos de descenso: dos meses después, tras cuatro empates, cinco derrotas y ninguna victoria, el técnico barcelonés fue despedido.

Ya con Guillermo Almada al frente, fichado tras pagar al Valladolid cuando los pucelanos iban décimos en Segunda División, el Real Oviedo mejoró en competitividad y en argumentos futbolísticos, pero solo consiguió ganar cuatro partidos más -tres en el Tartiere y uno en Balaídos- y dicha mejoría no ha sido suficiente para lograr el objetivo de la permanencia.

Ahora, el objetivo del Grupo Pachuca al frente del Real Oviedo es devolver la ilusión a una afición que empezó el curso y terminó el anterior volcada con su equipo, superando el récord de abonados de cualquier club de fútbol en el Principado de Asturias y que ahora ha mostrado varias veces, durante los partidos y fuera del estadio, su descontento con la junta directiva y el propietario Jesús Martínez.

El presidente Martín Peláez ya ha anunciado cambios estructurales en el Real Oviedo y en las próximas semanas se espera que se anuncien refuerzos tanto en la dirección deportiva como en la administrativa. Otra de las incógnitas es saber si el técnico Guillermo Almada continuará al frente del equipo en Segunda División.