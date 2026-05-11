El uruguayo Stuani firma su cuarto gol ante el Rayo y mantiene las esperanzas del Girona

Con el partido ya en el tiempo de descuento, el gol del empate llegó en el minuto noventa a manos del uruguayo Stuani, quién consiguió un punto de oro para los de Míchel que les permite coger aire y ponerse a dos puntos por encima del descenso a falta de tres jornadas para que concluya la temporada liguera.

Por su parte el delantero brasileño del Rayo Vallecano Alemao, autor del 1 a 0, firmó su tercer tanto en la presente temporada, que por un momento dio los tres puntos al conjunto rayista, pero tras el gol de Stuani, el Rayo sumó un punto que le coloca décimo en la clasificación con cuarenta y tres puntos.

El brasileño fue designado mejor jugador del partido y se une a sus compañeros de equipo Isi Palazón y Sergio Camello, con tres goles en su palmarés esta temporada.