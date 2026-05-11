Giráldez reserva a Vecino y espera contar con Moriba

“Matías ya ha hecho cosas con el grupo hoy, pero es el primero día que hace algo medianamente real con nosotros y vamos a esperar al partido del Athletic”, explicó el técnico gallego en rueda de prensa.

El exfutbolista del Lazio, uno de los refuerzos invernales del equipo gallego, sufrió una rotura en el aductor derecho durante el entrenamiento del pasado 24 de abril y desde entonces no ha vuelto a jugar.

Desde su llegada a Balaídos a principios de febrero, Vecino solo ha disputado 4 partidos de Liga (117 minutos) y 6 de la Liga Europa (358 minutos).

Giráldez también dijo que confía en que Ilaix Moriba pueda jugar el partido de mañana pese a que llega “un poco tocado” porque lleva varias semanas “forzando” para ayudar al equipo.

El otro futbolista que arrastra “alguna molestia” es el lateral Javi Rueda, que no jugó contra el Atlético Madrid en el Metropolitano por acumulación de tarjetas amarillas.